Серия А: Дубль Роналду принес Ювентусу победу над Сампдорией

Решения VAR не один раз меняли ход игры.

Поединок Ювентус - Самподрия открыл 19-ый тур итальянской Серии А.

Команды обменялись голами в первом тайме, а во второй половине единственный гол Роналду принес лидерам чемпионата очередные три очка. Отметим, что Сампдория дважды отправляла мяч в сетку ворот Перина, однако оба раза система VAR позволила хозяевам сохранить лидерство.

Ювентус – Сампдория 2:1

Голы: 1:0 – 3 Роналду, 1:1 – 33 Квальярелла, 2:1 – 65 Роналду

Сампдория: Аудеро, Колли, Сала, Мурру, Феррари, Капрари, Прат, Линетти, Экдаль, Рамирес, Квальярелла.

Запасные: Роналду Виейра, Ковнацки, Роландо, Дефрель, Белец, Рафаэл, Тонелли, Жуниор Таварес, Реджини, Леверб, Янкто, Сапонара.

Ювентус: Перин, Кьеллини, Де Шильо, Алекс Сандро, Ругани, Матюиди, Пьянич, Джан, Манджукич, Дибала, Роналду.

Заппасные: Шченсны, Бернардески, Пинсольо, Бонуччи, Кин, Дуглас Коста, Хедира, Бенатия, Спинаццола.

Предупреждения: Матюиди (36), Феррари (36), Ругани (71), Сапонара (91)