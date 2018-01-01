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Серия А: Дубль Роналду принес Ювентусу победу над Сампдорией

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Решения VAR не один раз меняли ход игры.
Ювентус победил Сампдорию
Ювентус победил Сампдорию
Getty Images

Поединок Ювентус - Самподрия открыл 19-ый тур итальянской Серии А.

Команды обменялись голами в первом тайме, а во второй половине единственный гол Роналду принес лидерам чемпионата очередные три очка. Отметим, что Сампдория дважды отправляла мяч в сетку ворот Перина, однако оба раза система VAR позволила хозяевам сохранить лидерство.

Ювентус – Сампдория 2:1
Голы: 1:0 – 3 Роналду, 1:1 – 33 Квальярелла, 2:1 – 65 Роналду

Сампдория: Аудеро, Колли, Сала, Мурру, Феррари, Капрари, Прат, Линетти, Экдаль, Рамирес, Квальярелла.
Запасные: Роналду Виейра, Ковнацки, Роландо, Дефрель, Белец, Рафаэл, Тонелли, Жуниор Таварес, Реджини, Леверб, Янкто, Сапонара.

Ювентус: Перин, Кьеллини, Де Шильо, Алекс Сандро, Ругани, Матюиди, Пьянич, Джан, Манджукич, Дибала, Роналду.
Заппасные: Шченсны, Бернардески, Пинсольо, Бонуччи, Кин, Дуглас Коста, Хедира, Бенатия, Спинаццола.

Предупреждения: Матюиди (36), Феррари (36), Ругани (71), Сапонара (91)

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Теги: футбол, Серия А, Ювентус, Сампдория, Криштиану Роналду
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