Арбитр матча Ювентус - Сампдория воспользовался видеоповтором, чтобы определить, было ли нарушение.

В матче 19-го тура чемпионата Италии Ювентус на своем поле принимает Сампдорию.

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На 33-й минуте поединка в ворота туринского клуба был назначен пенальти. Арбитр Паоло Валери воспользовался системой VAR и зафиксировал игру рукой в штрафной площади со стороны полузащитника Эмре Джана.

11-метровый удар реализовал нападающий Сампдории Фабио Куальярелла.

Отметим, что благодаря пенальти Сампдория сумела сравнять счет после пропущенного мяча на второй минуте встречи, который забил форвард Криштиану Роналду.

На данный момент идет второй тайм. Счет 2:1 в пользу туринского клуба. Дублем за Ювентус отметился Роналду.