Роналду уже на второй минуте матча чемпионата Италии забил гол
Звездный форвард Ювентуса отличился на первых минутах поединка против Сампдории.
Туринский Ювентус в матче 19-го тура чемпионата Италии принимает Сампдорию.
Уже на 2-й минуте встречи роскошным голом отличился звездный форвард хозяев поля Криштиану Роналду.
Стоит сказать, что на 33-й минуте встречи Сампдория сравняла счет. На данный момент идет первый тайм поединка.
Напомним, в предыдущем туре Роналду начал матч на скамейке запасных, но выйдя на замену сразу же забил гол. Благодаря португальцу Ювентус сумел вырвать ничью у Аталанты.
Отметим, что президент Сампдории пообещал обрезать волосы в случае победы над Ювентусом.
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