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Роналду уже на второй минуте матча чемпионата Италии забил гол

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Звездный форвард Ювентуса отличился на первых минутах поединка против Сампдории.
Криштиану Роналду радуется забитому голу
Криштиану Роналду радуется забитому голу
Getty Images

Туринский Ювентус в матче 19-го тура чемпионата Италии принимает Сампдорию.

Уже на 2-й минуте встречи роскошным голом отличился звездный форвард хозяев поля Криштиану Роналду.

Стоит сказать, что на 33-й минуте встречи Сампдория сравняла счет. На данный момент идет первый тайм поединка.

Напомним, в предыдущем туре Роналду начал матч на скамейке запасных, но выйдя на замену сразу же забил гол. Благодаря португальцу Ювентус сумел вырвать ничью у Аталанты.

Отметим, что президент Сампдории пообещал обрезать волосы в случае победы над Ювентусом.

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, Сампдория, футбол, Серия А, гол, видео
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