Звездный форвард Ювентуса отличился на первых минутах поединка против Сампдории.

Туринский Ювентус в матче 19-го тура чемпионата Италии принимает Сампдорию.

Уже на 2-й минуте встречи роскошным голом отличился звездный форвард хозяев поля Криштиану Роналду.

Стоит сказать, что на 33-й минуте встречи Сампдория сравняла счет. На данный момент идет первый тайм поединка.

Напомним, в предыдущем туре Роналду начал матч на скамейке запасных, но выйдя на замену сразу же забил гол. Благодаря португальцу Ювентус сумел вырвать ничью у Аталанты.

Отметим, что президент Сампдории пообещал обрезать волосы в случае победы над Ювентусом.