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Икарди передаст капитанскую повязку ганскому футболисту из-за расизма в Серии А

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Капитан Интера решил передать повязку полузащитнику Квадво Асамоа.
Квадво Асамоа
Квадво Асамоа
Getty Images

Нападающий Интера Мауро Икарди на фоне громкого расистского скандала после матча команды с Наполи решил передать свою капитанскую повязку ганскому полузащитнику Квадво Асамоа.

Об этом сообщила жена и агент Икарди Ванда Нара. Девушка отметила, что Мауро разочарован поведением болельщиков Интера и рад передать повязку одноклубнику.

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“Мауро будет рад отдать повязку Асамоа. Мы не приветствуем расизм в футболе. Для пересмотра эпизодов матчей мы используем VAR. Разве на стадионах нет камер, которые помогли бы найти людей, выкрикивавших расистские оскорбления?“, - цитирует Ванду The Sun.

Напомним, в матче 18-го тура чемпионата Италии между Интером и Наполи фанаты миланского клуба оскорбляли Калиду Кулибали. В поддержку сенегальского футболиста выступили форвард Ювентуса Криштиану Роналду, полузащитник Ливерпуля Садио Мане и лидер “красных“ Мохамед Салах, но египтянина обвинили в лицемерии.

Также наставник Наполи Карло Анчелотти сообщил, что уведет команду с поля, если еще раз фанаты поступят подобным образом.

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Теги: Мауро Икарди, Интер, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, капитанская повязка, расизм
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