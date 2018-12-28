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УЕФА официально осудил расистские высказывания в адрес Кулибали

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Организация разочарована проявлением расизма в Италии.
Калиду Кулибали
Калиду Кулибали
Getty Images

УЕФА официально осудила болельщиков миланского Интера, которые выкрикивали расистские оскорбления в адрес защитника Наполи Калиду Кулибали в матче 18-го тура чемпионата Италии.

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"FIFPro (Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов - прим. ред.) и УЕФА осуждают расистские оскорбления в адрес Кулибали. Обе организации приветствуют быстрые действия итальянских футбольных властей, которые наказали Интер проведением двух домашних матчей без зрителей.

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Болельщики не прекращали выкрикивать расистские оскорбления. Более того, тренерский штаб Наполи несколько раз сообщал арбитру о действиях фанатов. Мы считаем, что проявления расизма в адрес Калиду, который покинул поле после второй желтой карточки, неприемлемы и не имеют места в футболе", - приводит текст заявления пресс-служба УЕФА.

Ранее главный тренер Наполи Карло Анчелотти заявил, что если подобное повторится, то он остановит матч и уведет команду с поля.

За Кулибали заступился лидер Ювенуса Криштиану Роналду, а также игрок Ливерпуля Мохамед Салах, однако слова египтянина вызвали негатив со стороны болельщиков.

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Теги: Калиду Кулибали, Наполи, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, вне игры, расизм, УЕФА
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