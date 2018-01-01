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Полузащитник Ювентуса перенес операцию на колене

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Операция Хуана Куадрадо прошла успешно.
Хуан Куадрадо
Хуан Куадрадо
Getty Images

Во время матча Ювентуса в Лиге чемпионов против Янг Бойз (2:1) полузащитник туринцев Хуан Куадрадо получил травму.

В результате футболисту пришлось сделать операцию. Как сообщает пресс-служба Ювентуса, операция прошла успешно и в ближайшие дни колумбиец начнет процесс восстановления.

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"Сегодня Хуан Куадрадо перенес операцию на левом колене в связи с травмой наружного мениска. Операция прошла успешно, в ближайшие несколько дней он начнет процесс восстановления", - говорится в заявлении.

Отметим, что наставник Ливерпуля Юрген Клопп считает именно Ювентус фаворитом текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

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Теги: Хуан Куадрадо, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, вне игры, операция, травма
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