Президент Сампдории сделает прическу как у Найнгголана, если команда обыграет Ювентус

Массимо Ферреро готов лишиться своей пышной седой шевелюры.

Президент Сампдории Массимо Ферреро решил привлечь болельщиков на матч чемпионата Италии против Ювентуса оригинальным обещанием.

Ферреро сообщил, что кардинально сменит имидж, если его клуб обыграет туринцев.

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“Я всегда носил длинные волосы. Но если мы обыграем Ювентус, то я сделаю стрижку, как у Найнгголана”, - цитирует Массимо Football Italia.

Таким образом, прическа Ферреро будет выглядеть следующим образом:



Раджа Найнгголан. Фото: Getty Images

Ранее сообщалось, что полузащитник Манчестер Юнайтед Маруан Феллайни лишился своих волос, а Севилья выразила ему соболезнования.