Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Анчелотти заберет свою команду с поля в случае продолжения расистских высказываний в сторону футболистов

Комментариев: 0
Итальянец отреагировал на инцидент в матче 18-ого тура Серии А.
Карло Анчелотти
Карло Анчелотти
Getty Images

Главный тренер Наполи Карло Анчелотти заявил, что уведет свою команду с поля, если расистские выкрики в адрес его футболистов будут продолжаться.

“В следующий раз мы остановим матч и уйдем с поля, даже если нам засчитают поражение“, - приводит слова итальняского специалиста Sky.

Напомним, в домашнем матче против Наполи (0:1) болельщики Интера выкрикивали оскорбительные выкрики в адрес защитника гостей Калиду Кулибали.

Ранее Кришитану Роналду раскритиковал расистские высказывания в адрес Кулибали.

Поделись:
Теги: футбол, Серия А, Наполи, Интер, Карло Анчелотти, Калиду Кулибали
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: www.sky.it

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь