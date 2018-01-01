Анчелотти заберет свою команду с поля в случае продолжения расистских высказываний в сторону футболистов

Итальянец отреагировал на инцидент в матче 18-ого тура Серии А.

Главный тренер Наполи Карло Анчелотти заявил, что уведет свою команду с поля, если расистские выкрики в адрес его футболистов будут продолжаться.

“В следующий раз мы остановим матч и уйдем с поля, даже если нам засчитают поражение“, - приводит слова итальняского специалиста Sky.

Напомним, в домашнем матче против Наполи (0:1) болельщики Интера выкрикивали оскорбительные выкрики в адрес защитника гостей Калиду Кулибали.

Ранее Кришитану Роналду раскритиковал расистские высказывания в адрес Кулибали.