Болельщик Интера, которого сбил фургон с фанатами Наполи, скончался в больнице

Потасовка перед матчем закончилась летальным исходом.

В Милане погиб фанат Интера, которого сбил фургон Getty Images

Перед матчем 18-го тура чемпионата Италии Интер - Наполи произошла драка с участием фанатов команд.

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В паре километров от стадиона Джузеппе Меацца вооруженные фанаты Интера остановили фургон, в котором были болельщики неаполитанцев. Началась потасовка, и чтобы спастись водитель фургона нажал на газ, сбив 35-летнего мужчину.

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По информации Corriere dello Sport, фаната Интера доставили в тяжелом состоянии в больницу и прооперировали, однако он скончался от полученных травм.

Напомним, в ходе этого инцидента также были ранены четверо фанатов Наполи, которые находятся в больнице.