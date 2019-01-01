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Болельщик Интера, которого сбил фургон с фанатами Наполи, скончался в больнице

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Потасовка перед матчем закончилась летальным исходом.
В Милане погиб фанат Интера, которого сбил фургон
В Милане погиб фанат Интера, которого сбил фургон
Getty Images

Перед матчем 18-го тура чемпионата Италии Интер - Наполи произошла драка с участием фанатов команд.

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В паре километров от стадиона Джузеппе Меацца вооруженные фанаты Интера остановили фургон, в котором были болельщики неаполитанцев. Началась потасовка, и чтобы спастись водитель фургона нажал на газ, сбив 35-летнего мужчину.

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По информации Corriere dello Sport, фаната Интера доставили в тяжелом состоянии в больницу и прооперировали, однако он скончался от полученных травм.

Напомним, в ходе этого инцидента также были ранены четверо фанатов Наполи, которые находятся в больнице.

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Теги: Интер, Наполи, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, вне игры, фанаты, драка, смерть
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