Болельщик Интера, которого сбил фургон с фанатами Наполи, скончался в больнице
Потасовка перед матчем закончилась летальным исходом.
Перед матчем 18-го тура чемпионата Италии Интер - Наполи произошла драка с участием фанатов команд.
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В паре километров от стадиона Джузеппе Меацца вооруженные фанаты Интера остановили фургон, в котором были болельщики неаполитанцев. Началась потасовка, и чтобы спастись водитель фургона нажал на газ, сбив 35-летнего мужчину.
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По информации Corriere dello Sport, фаната Интера доставили в тяжелом состоянии в больницу и прооперировали, однако он скончался от полученных травм.
Напомним, в ходе этого инцидента также были ранены четверо фанатов Наполи, которые находятся в больнице.
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