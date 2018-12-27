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Роналду раскритиковал расистские высказывания в адрес игрока Наполи Кулибали

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Криштиану Роналду разочарован поведением болельщиков.
Криштиану Роналду и Калиду Кулибали
Криштиану Роналду и Калиду Кулибали
Getty Images

В матче 18-го тура чемпионата Италии Интер принимал Наполи. Во время поединка произошел неприятный инцидент - фанаты хозяев поля выкрикивали расистские оскорбления в адрес защитника неаполитанцев Калиду Кулибали.

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Это происшествие не осталось незамеченным среди звезд футбола. Форвард Ювентуса Криштиану Роналду раскритиковал действия болельщиков, выступив против расизма.

“Во всем мире и в футболе я хочу видеть хорошее воспитание и уважение. Нет расизму, любым видам дискриминации и оскорблениям“, - написал Роналду на своей страничке в Instagram.

Ранее сообщалось, что именитые футболисты Самуэль Умтити, Самюэль Это'о, Патрик Виейра и Марио Балотелли стали героями фильма “Я не обезьяна“, который посвящен расизму в футболе.

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Теги: Калиду Кулибали, Наполи, Интер, Криштиану Роналду, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, вне игры, расизм
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