Четверо фанатов получили ножевые ранения перед матчем Интер - Наполи

В Милане фанаты устроили массовые беспорядки перед игрой.

Миланский Интер принимал Наполи в матче 18-го тура чемпионата Италии.

Читай также: Экс-менеджер Ювентуса стал генеральным директором Интера

Как сообщает Football Italia, перед началом поединка произошли стычки между фанатами команд. В результате четыре болельщика неаполитанского клуба получили ножевые ранения. Трое были доставлены в больницу с незначительными повреждениями, а 43-летний мужчина получил серьезные ранения в живот.

Также источник сообщает, что в больницу доставили в тяжелом состоянии 30-летнего болельщика Интера. Мужчину сбила машина во время беспорядков.

Отметим, что победу в матче с минимальным счетом одержал Интер (1:0). Смотрите также видео гола Мартинеса на 91-й минуте поединка.

Ранее сообщалось, что лидер Интера Мауро Икарди подпишет новый контракт с клубом. Отмечалось, что Икарди расщедрился на подарок жене на день рождения.