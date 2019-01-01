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Четверо фанатов получили ножевые ранения перед матчем Интер - Наполи

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В Милане фанаты устроили массовые беспорядки перед игрой.
Фанаты Наполи пострадали перед матчем с Интером
Фанаты Наполи пострадали перед матчем с Интером
Getty Images

Миланский Интер принимал Наполи в матче 18-го тура чемпионата Италии.

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Как сообщает Football Italia, перед началом поединка произошли стычки между фанатами команд. В результате четыре болельщика неаполитанского клуба получили ножевые ранения. Трое были доставлены в больницу с незначительными повреждениями, а 43-летний мужчина получил серьезные ранения в живот.

Также источник сообщает, что в больницу доставили в тяжелом состоянии 30-летнего болельщика Интера. Мужчину сбила машина во время беспорядков.

Отметим, что победу в матче с минимальным счетом одержал Интер (1:0). Смотрите также видео гола Мартинеса на 91-й минуте поединка.

Ранее сообщалось, что лидер Интера Мауро Икарди подпишет новый контракт с клубом. Отмечалось, что Икарди расщедрился на подарок жене на день рождения.

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Теги: Интер, Наполи, чемпионат Италии по футболу, Серия А, видео гола, футбол, вне игры, фанаты, беспорядки
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