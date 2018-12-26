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Великолепный гол форварда Сампдории в матче Серии А, который он забил пяткой

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Фабио Квальярелла отличился шикарным голом в ворота Кьево.

Фабио Квальярелла празднует забитый гол
Фабио Квальярелла празднует забитый гол
Getty Images

Сампдория на своем поле обыграла Кьево со счетом 2:0 в матче 18-го тура чемпионата Италии.

Роскошным голом на 47-й минуте встречи отличился форвард хозяев поля Фабио Квальярелла. Футболист удачно замкнул подачу со штрафного, отправив мяч в сетку пяткой с расстояния 11-ти метров.

Отметим, что 35-летний Квальярелла в своей профессиональной карьере выступал исключительно за итальянские клубы, такие как Наполи, Торино и Ювентус.

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Теги: Фабио Квальярелла, Сампдория, Кьево, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, гол, видео
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