Великолепный гол форварда Сампдории в матче Серии А, который он забил пяткой

Фабио Квальярелла отличился шикарным голом в ворота Кьево.

Фабио Квальярелла празднует забитый гол Getty Images

Сампдория на своем поле обыграла Кьево со счетом 2:0 в матче 18-го тура чемпионата Италии.

Роскошным голом на 47-й минуте встречи отличился форвард хозяев поля Фабио Квальярелла. Футболист удачно замкнул подачу со штрафного, отправив мяч в сетку пяткой с расстояния 11-ти метров.

Отметим, что 35-летний Квальярелла в своей профессиональной карьере выступал исключительно за итальянские клубы, такие как Наполи, Торино и Ювентус.

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