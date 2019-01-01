Аталанта - Ювентус 2:2 видео голов и обзор матча Серии А

Ювентус сумел избежать поражения в матче против Аталанты.

Криштиану Роналду принес Ювентусу ничью Getty Images

Туринский Ювентус в гостях сумел вырвать ничью в матче 18-го тура чемпионата Италии против Аталанты.

Гости открыли счет на 2-й минуте встречи благодаря автоголу Гимшити, однако позже Сапата вывел Аталанту вперед. На 64-й минуте поединка на поле вышел Криштиану Роналду, который принес команде ничейный результат.

Аталанта - Ювентус 2:2

Голы: Сапата, 24, 56 - Гимшити (ав), 2 Роналду, 78

Аталанта: Бериша, Масьелло (Барроу, 86), Гимшити, Манчини, Хатебур, Фройлер, Пашалич (Госенс, 67), Кастань, Гомес, Иличич (Пессина, 77), Сапата.

Ювентус: Шченсны, Де Шильо, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Бентанкур, Джан, Хедира (Роналду, 65), Дибала, Манджукич, Дуглас Коста(Пьянич, 57).

Предупреждения: Бентанкур, Сапата, Манчини, Кьеллини, Хатебур, Манджукич, Фройлер

Удаление: Бентанкур (53).