Аталанта - Ювентус 2:2 видео голов и обзор матча Серии А
Туринский Ювентус в гостях сумел вырвать ничью в матче 18-го тура чемпионата Италии против Аталанты.
Гости открыли счет на 2-й минуте встречи благодаря автоголу Гимшити, однако позже Сапата вывел Аталанту вперед. На 64-й минуте поединка на поле вышел Криштиану Роналду, который принес команде ничейный результат.
Аталанта - Ювентус 2:2
Голы: Сапата, 24, 56 - Гимшити (ав), 2 Роналду, 78
Аталанта: Бериша, Масьелло (Барроу, 86), Гимшити, Манчини, Хатебур, Фройлер, Пашалич (Госенс, 67), Кастань, Гомес, Иличич (Пессина, 77), Сапата.
Ювентус: Шченсны, Де Шильо, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Бентанкур, Джан, Хедира (Роналду, 65), Дибала, Манджукич, Дуглас Коста(Пьянич, 57).
Предупреждения: Бентанкур, Сапата, Манчини, Кьеллини, Хатебур, Манджукич, Фройлер
Удаление: Бентанкур (53).
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