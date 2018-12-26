Срна отметился результативной передачей в матче чемпионата Италии против Дженоа

Хорват сделал уже второй ассист в сезоне.

Кальяри на своем поле принимал Дженоа в матче 18-го тура чемпионата Италии.

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Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный гол в поединке забил Диего Фариас на 45-й минуте встречи с передачи экс-капитана Шахтера Дарио Срна.

Стоит сказать, что это уже вторая передача Срны в текущем сезоне Серии А.

Кальяри - Дженоа 1:0

Гол: Фариас, 45

Кальяри: Краньо, Пизакане, Чеппителли, Срна, Фараго, Чигарини(Брадарич, 87), Падоин, Барелла, Жоао Педро (Ионицэ, 16), Паволетти, Фариас (Сау, 74).

Дженоа: Раду, Бираски, Ромеро (Фавилли, 66), Кришито, Педру Перейра, Хильемарк (Велозу, 77), Сандро (Куаме, 46), Бесса, Ролон, Лазович, Пентек.

Предупреждения: Ромеро (1), Ролон (41), Фариас (45), Фараго (65), Чигарини (75), Пентек (82).

Ранее сообщалось, что гол Криштиану Роналду помог Ювентусу избежать поражения в матче против Аталанты.