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Ювентус попытается купить у Реала Иско

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Полузащитник Реала может перебраться в Италию.
Иско
Иско
Getty Images

Туринский Ювентус рассчитывает в зимнее трансферное окно усилиться полузащитником Реала Иско.

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По информации Tuttosport, итальянцы планируют сделать запрос относительно трансфера в январе. Клуб хочет усилиться перед плей-офф Лиги чемпионов, где "бьянконерри" придется сразиться с мадридским Атлетико.

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В соответствии с измененными правилами УЕФА, на матчи ЛЧ могут быть заявлены футболисты, которые уже были заиграны за другой клуб в том же сезоне. Это может поспособствовать переходу Иско в Ювентус.

Кроме того, у хавбека конфликт с главным тренером команды и он не получает должной игровой практики, поэтому может согласиться на трансфер.

Ранее сообщалось, что Ювентус планирует подписать полузащитника Арсенала и сделать его одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.

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Теги: Ювентус, чемпионат Италии по футболу, Серия А, трансфер, Иско, Реал, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол
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