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Полузащитник Ювентуса подарил Роналду на Рождество шикарный портрет португальца

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Федерико Бернардески в канун Рождества сделал памятный подарок звездному коллеге.
Федерико Бернардески и Криштиану Роналду
Федерико Бернардески и Криштиану Роналду

Полузащитник Ювентуса Федерико Бернардески сделал прекрасный подарок своему звездному партнеру по команде Криштиану Роналду.

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Бернардески подарил португальцу его портрет, выполненный в черно-белом цвете. Роскошным презентом Роналду похвастался на своей страничке в Instagram, сфотографировавшись на фоне огромного портрета вместе с сыном.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Картину нарисовал художник Мурран Билли, который рассказал, что выполнил эту работу по заказу Бернардески.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду получил в подарок еще одну картину, на которой художник при помощи камней Swarovski изобразил бисиклету Роналду в ворота Ювентуса.

Напомним, португалец нарядил своих детей в костюмы Санта-Клауса, чтобы поздравить болельщиков с Рождеством.

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Теги: Федерико Бернардески, Криштиану Роналду, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, вне игры, подарок, картина, фото, Instagram
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