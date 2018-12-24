Полузащитник Ювентуса подарил Роналду на Рождество шикарный портрет португальца

Федерико Бернардески в канун Рождества сделал памятный подарок звездному коллеге.

Полузащитник Ювентуса Федерико Бернардески сделал прекрасный подарок своему звездному партнеру по команде Криштиану Роналду.

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Бернардески подарил португальцу его портрет, выполненный в черно-белом цвете. Роскошным презентом Роналду похвастался на своей страничке в Instagram, сфотографировавшись на фоне огромного портрета вместе с сыном.

Картину нарисовал художник Мурран Билли, который рассказал, что выполнил эту работу по заказу Бернардески.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду получил в подарок еще одну картину, на которой художник при помощи камней Swarovski изобразил бисиклету Роналду в ворота Ювентуса.

Напомним, португалец нарядил своих детей в костюмы Санта-Клауса, чтобы поздравить болельщиков с Рождеством.