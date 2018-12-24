Роналду поздравил с Рождеством милым семейным фото
Криштиану Роналду со своей семьей поздравил своих подписчиков с Рождеством.
Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду собрал всех своих детей и девушку Джорджину Родригес для совместного фото. Все надели шапки Санта-Клауса, а близнецы Ева и Матео и совместная дочь футболиста с Джорджиной Алана Мартина - полностью одеты в костюмы.
"Счастливого Рождества", - написал Роналду по фото.
Ранее Джорджина Родригес показала, как украсила дом в Турине к Рождеству.
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