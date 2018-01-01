Ювентус подпишет хавбека Арсенала, сделав его одним из самых высокооплачиваемых игроков

Аарон Рэмси может продолжить карьеру в Италии.

Полузащитник лондонского Арсенала Аарон Рэмси летом может перейти в Ювентус. Об этом сообщают ведущие итальянские СМИ (Football Italia, Corriere dello Sport, Tuttosport и Sky Sport Italia).

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По информации журналистов, туринцы уже согласовали условия контракта с футболистом, предложив ему оклад в размере 10 миллионов евро за сезон. Это второй по размеру оклад, больше в Ювентусе получает только Криштиану Роналду (31 миллион евро).

Отметим, что летом у Рэмси истекает контракт с Арсеналом, поэтому он сможет перейти в Ювентус в статусе свободного агента, а туринцам не придется платить за трансфер.

Интерес к 27-летнему футболисту также проявляют ПСЖ, Интер, Бавария, Реал и Манчестер Юнайтед, однако сам полузащитник хочет перейти в Ювентус.

Ранее сообщалось, что самый высокооплачиваемый игрок Ювентуса Криштиану Роналду забил 5000-й гол туринцев в Серии А.