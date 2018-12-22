Ювентус - Рома 1:0 видео гола и обзор матча Серии А

Ювентус вырвал победу у Ромы в матче 17-го тура Серии А.

Криштиану Роналду в матче против Ромы Getty Images

Туринский Ювентус на своем поле обыграл римскую Рому в матче 17-го тура чемпионата Италии. Хозяева поля забили единственный гол на 35-й минуте встречи. Автором гола стал 32-летний форвард Марио Манджукич.

Отметим, что туринский клуб выдал лучший старт за все существование Серии А, одержав 16 побед в 17 матчах.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Ювентус - Рома:

Ювентус - Рома 1:0

Гол: 1:0 – 35 Манджукич

Ювентус: Щесны - Де Шильо, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро - Бентанкур, Пьянич (Джан, 71), Матюиди - Дибала (Коста, 80), Манджукич, Роналду.



Рома: Ольсен - Сантон, Манолас, Фасио, Коларов - Кристанте, Нзонзи (Джеко, 80) - Ундер (Перотти, 71), Дзаньоло, Флоренци (Клюйверт, 46) - Шик.

Предупреждения: Нзонзи (40), Шик (81), Дзаньоло (90)