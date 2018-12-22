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Ювентус - Рома 1:0 видео гола и обзор матча Серии А

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Ювентус вырвал победу у Ромы в матче 17-го тура Серии А.

Криштиану Роналду в матче против Ромы
Криштиану Роналду в матче против Ромы
Getty Images

Туринский Ювентус на своем поле обыграл римскую Рому в матче 17-го тура чемпионата Италии. Хозяева поля забили единственный гол на 35-й минуте встречи. Автором гола стал 32-летний форвард Марио Манджукич.

Отметим, что туринский клуб выдал лучший старт за все существование Серии А, одержав 16 побед в 17 матчах.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Ювентус - Рома:

Ювентус - Рома 1:0
Гол: 1:0 – 35 Манджукич

Ювентус: Щесны - Де Шильо, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро - Бентанкур, Пьянич (Джан, 71), Матюиди - Дибала (Коста, 80), Манджукич, Роналду.

Рома: Ольсен - Сантон, Манолас, Фасио, Коларов - Кристанте, Нзонзи (Джеко, 80) - Ундер (Перотти, 71), Дзаньоло, Флоренци (Клюйверт, 46) - Шик.

Предупреждения: Нзонзи (40), Шик (81), Дзаньоло (90)

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Теги: Ювентус, Рома, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, видео гола, обзор матча, видео
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