Полузащитник Ювентуса: Когда впервые увидел Роналду на тренировке решил, что он зверь

Родриго Бентанкур рассказал о звездном партнере по команде.

Полузащитник Ювентуса Родриго Бентанкур рассказал о своей первой встрече с Криштиану Роналду, а также поделился воспоминаниями о первой тренировке португальца в Турине.

“Я встретился с Роналду на чемпионате мира в России. Мы встретились в антидопинговом центре после матча Португалии и Уругвая. Он узнал меня и обратился ко мне по имени, я поверить в это не мог.

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А потом он перешел в Ювентус. Когда я впервые увидел его тренировку в Турине, то подумал: “Он просто зверь“.

У него особенный подход к занятиям и он всегда выкладывается на все 100 процентов“, - приводит слова Бентанкура Football Italia.

Ранее сообщалось, что звездный форвард Ювентуса Криштиану Роналду выставил на продажу собственный особняк в Манчестере.