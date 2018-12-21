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Милан попытается купить у Манчестер Юнайтед форварда

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Маркус Рашфорд может перебраться в Италию.
Маркус Рашфорд
Маркус Рашфорд
Getty Images

Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд в зимнее трансферное окно может сменить клубную прописку.

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Как сообщает Corriere della Sera, в услугах 21-летнего футболиста заинтересован итальянский Милан. При этом информации о том, будет ли клуб пытаться арендовать Рашфорда или добиваться полноценной аренды, у источника нет.

Отметим, что в трансфере Рашфорда также заинтересован Ювентус. Контракт игрока с Манчестер Юнайтед рассчитал до лета 2020 года с опцией продления еще на сезон.

Ранее сообщалось, что Милан может купить у Челси полузащитника Сеска Фабрегаса.

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Теги: Милан, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, трансфер, Маркус Рашфорд, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, АПЛ
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