Милан попытается купить у Манчестер Юнайтед форварда
Маркус Рашфорд может перебраться в Италию.
Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд в зимнее трансферное окно может сменить клубную прописку.
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Как сообщает Corriere della Sera, в услугах 21-летнего футболиста заинтересован итальянский Милан. При этом информации о том, будет ли клуб пытаться арендовать Рашфорда или добиваться полноценной аренды, у источника нет.
Отметим, что в трансфере Рашфорда также заинтересован Ювентус. Контракт игрока с Манчестер Юнайтед рассчитал до лета 2020 года с опцией продления еще на сезон.
Ранее сообщалось, что Милан может купить у Челси полузащитника Сеска Фабрегаса.
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