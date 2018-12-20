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Роналду: Часть игроков Ромы умоляла меня прекратить дриблинг, остальные - грозились покалечить

Комментариев: 1
Португалец вспомнил матч Лиги чемпионов между МЮ и Ромой.
Манчестер Юнайтед - Рома
Манчестер Юнайтед - Рома
www.dailymail.co.uk

В субботу, 22 декабря, в рамках 17-ого тура Серии А состоится поединок между Ювентусом и Ромой.

Перед матчем форвард туринцев Криштиану Роналду вспомнил свою яркую победу над "волками" в четвертьфинале Лиги чемпионов 2006/2007, когда футболист выступал за Манчестер Юнайтед. Тогда "красные дьяволы" разгромили Рому (7:1).

"Когда счет стал 6:0 в нашу пользу, они начали просить меня остановиться, умоляли прекратить дриблинг. Остальные грозились меня покалечить. Я ни с кем из Ромы не хотел бы обменяться футболками", - цитирует Роналду ilBiancoNero.

Ранее сообщалось, что Роналду решил продать свой роскошный особняк в Манчестере.

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Теги: футбол, Криштиану Роналду, Лига чемпионов, Ювентус, Рома, Манчестер Юнайтед
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Источник: www.ilbianconero.com

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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
Boxerogos    20.12.2018, 19:36
Оценка:  0
Boxerogos
Итальянский футбол вообще никогда не отличался мягкостью.Так что,ничему удивляться не стоит.
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