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Роналду решил продать свой роскошный особняк в Манчестере

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Португалец планирует получить за дом около 4 миллионов долларов.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Звездный форвард Ювентуса Криштиану Роналду решился выставить на продажу свой особняк в графстве Чешир, Англия.

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Португалец купил особняк около Манчестера в 2006 году, когда выступал за Манчестер Юнайтед. Уже после переезда в испанский чемпионат, Роналду сдавал дом в аренду защитнику “красных дьяволов“ Люку Шоу.

По информации The Sun, Роналду планирует выручить за особняк 3,25 миллиона фунтов (около 4,1 миллиона долларов).

Трехэтажный особняк имеет пять огромных спален, выполненных в аккуратном сдержанном стиле.

Дом также оснащен закрытым бассейном, джакузи, спортивным залом и собственным домашним кинотеатром.

Стоит сказать, что в 2006 году Роналду потратил на покупку дома 3,85 миллиона фунтов (около 4,8 миллиона долларов).

Ранее сообщалось, что колумбийский художник при помощи камней Swarovski изобразил бисиклету Роналду в ворота Ювентуса.

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, вне игры, особняк, Манчестер, продажа
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