Художник при помощи камней Swarovski изобразил бисиклету Роналду в ворота Ювентуса
Колумбиец запечатлел фееричный гол Криштиану Роналду в Лиге чемпионов.
Звездному форварду Ювентуса Криштиану Роналду сделали впечатляющий подарок - произведение искусства, на котором запечатлен его гол в ворота Ювентуса в матче 1/4 финала Лиги чемпионов-2017/18.
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Напомним, португалец роскошной бисиклетой на высоте 2,23 метра расписался в воротах Джанлуиджи Буффона. Этот момент решил запечатлеть колумбийский художник, который изобразил гол Роналду при помощи кристаллов Swarovski.
Роналду в Stories на своей страничке в Instagram опубликовал фото с художником и картиной.
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду забил 5000-й гол Ювентуса в чемпионате Италии в матче против Торино.
Отмечалось, что португальца высмеяли в сети за промах в этом поединке.
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