Колумбиец запечатлел фееричный гол Криштиану Роналду в Лиге чемпионов.

Звездному форварду Ювентуса Криштиану Роналду сделали впечатляющий подарок - произведение искусства, на котором запечатлен его гол в ворота Ювентуса в матче 1/4 финала Лиги чемпионов-2017/18.

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Напомним, португалец роскошной бисиклетой на высоте 2,23 метра расписался в воротах Джанлуиджи Буффона. Этот момент решил запечатлеть колумбийский художник, который изобразил гол Роналду при помощи кристаллов Swarovski.

Роналду в Stories на своей страничке в Instagram опубликовал фото с художником и картиной.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду забил 5000-й гол Ювентуса в чемпионате Италии в матче против Торино.

Отмечалось, что португальца высмеяли в сети за промах в этом поединке.