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Голкипер Ромы пропустил комичный гол между ног в матче Серии А

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Робин Ольсен допустил ошибку в матче против Дженоа.
Робин Ольсен
Робин Ольсен
Getty Images

Рома на своем поле сумела переиграть Дженоа со счетом 3:2 в матче 16-го тура чемпионата Италии.

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Римляне первыми пропустили гол на 17-й минуте встречи из-за ужасной ошибки вратаря Робина Ольсена. Голкипер после удара Пентека не сумел зафиксировать мяч, и он прокатился у него между ног. Когда швед понял свою ошибку, то устремился к воротам, однако не спас команду от гола.

Ранее сообщалось, что форвард Ювентуса Криштиану забил 5000-й гол туринского клуба в Серии А, а потом толкнул голкипера Торино.

Отмечалось, что португальца высмеяли за промах в матче 16-го тура чемпионата Италии.

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Теги: Рома, Дженоа, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, гол, курьез, вратарь, видео
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