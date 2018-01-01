Роналду высмеяли за промах в дерби с Торино

Криштиану Роналду допустил один из худших промахов в карьере.

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду отличился победным голом в воротах Торино в рамках 16-го тура чемпионата Италии - на 70-й минуте он забил единственный гол в матче с пенальти. Примечательно, что португалец забил 5000-й гол Ювентуса в Серии А. "Бьянконерри" - первая команда в чемпионате Италии, которая достигла данной отметки.

Но был в этом матче и другой момент, не такой приятный для Роналду. На 7-й минуте встречи розыгрыш штрафного у ворот Торино закончилось скидкой под удар на Роналду, но португалец пробил в аут. Это был один из худших ударов португальца в его карьере и, ожидаемо, фанаты высмеяли этот удар.

В комментариях не обошлось без сравнения с Месси, который в этом сезоне блестяще выполняет штрафные, а самые интересные комментарии, по версии The Sun, это то, что это была передача на партнеров, которые не поняли ее гениальности, а также что Модрич ударил Роналду Золотым мячом по голове.