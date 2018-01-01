Роналду забил юбилейный 5000-й гол Ювентуса в Серии А, а потом толкнул вратаря Торино

За свое поведение Криштиану Роналду получил желтую карточку.

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду помог Ювентусу выиграть у Торино в матче 16-го тура чемпионата Италии.

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Португалец реализовал пенальти на 70-й минуте встречи. Этот гол стал юбилейным 5000-м для туринского клуба в Серии А. Ювентус стал первой командой в чемпионате Италии, который достигнул этой отметки.

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Сразу после забитого гола, который стал 11-м для Роналду в Серии А, португалец начал бурно праздновать и подбежал к голкиперу Торино Сальвадору Ичасо, толкнув его грудью.

За этот поступок рефери матча показал форварду желтую карточку.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду предстанет перед судом по делу о неуплате налогов.