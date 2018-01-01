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Роналду забил юбилейный 5000-й гол Ювентуса в Серии А, а потом толкнул вратаря Торино

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За свое поведение Криштиану Роналду получил желтую карточку.
Криштиану Роналду толкнул Сальвадора Ичасо после забитого гола
Криштиану Роналду толкнул Сальвадора Ичасо после забитого гола
Getty Images

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду помог Ювентусу выиграть у Торино в матче 16-го тура чемпионата Италии.

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Португалец реализовал пенальти на 70-й минуте встречи. Этот гол стал юбилейным 5000-м для туринского клуба в Серии А. Ювентус стал первой командой в чемпионате Италии, который достигнул этой отметки.

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Сразу после забитого гола, который стал 11-м для Роналду в Серии А, португалец начал бурно праздновать и подбежал к голкиперу Торино Сальвадору Ичасо, толкнув его грудью. 

За этот поступок рефери матча показал форварду желтую карточку.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду предстанет перед судом по делу о неуплате налогов.

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, Торино, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, видео, пенальти, желтая карточка
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