Роналду забил юбилейный 5000-й гол Ювентуса в Серии А, а потом толкнул вратаря Торино
Форвард Ювентуса Криштиану Роналду помог Ювентусу выиграть у Торино в матче 16-го тура чемпионата Италии.
Читай также: Роналду: Не скучаю по Месси, но хотел бы, чтобы он приехал играть в Италию
Португалец реализовал пенальти на 70-й минуте встречи. Этот гол стал юбилейным 5000-м для туринского клуба в Серии А. Ювентус стал первой командой в чемпионате Италии, который достигнул этой отметки.
Читай также: Сын Роналду завоевал трофей с Ювентусом U-9
Сразу после забитого гола, который стал 11-м для Роналду в Серии А, португалец начал бурно праздновать и подбежал к голкиперу Торино Сальвадору Ичасо, толкнув его грудью.
Yellow Card! #Ronaldo booked #ToroJuve ⚽#SerieA 🇮🇹— JuventusLebanon🇱🇧 (@Juventus1897zi) 15 декабря 2018 г.
.@Cristiano ⚪⚫ pic.twitter.com/hMnYjthMlz
За этот поступок рефери матча показал форварду желтую карточку.
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду предстанет перед судом по делу о неуплате налогов.
Полная версия правил