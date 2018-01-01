Икарди продлит контракт с Интером
Аргентинец останется в Милане до 2023-го года.
Жена Мауро Икарди, являющаяся его агентом, заявила, что на днях форвард подпишет новый контракт с Интером.
Сейчас полпервого ночи, и вот я все еще читаю новый контракт для Мауро”,- написала Ванда Нара в своем Twitter.
Сообщается, что новое соглашение будет рассчитано до 2023-го года, а нападающий будет зарабатывать 7 миллионов евро за сезон.
Икарди перебрался в Интер летом 2013 года из Сампдории. Трансфер аргентинца обошелся миланцам в 12 миллионов евро. По данным Transfermarkt, сейчас Икарди оценивается в 95 миллионов евро.
В нынешнем сезоне аргентинец провел за Интер 18 матчей, в которых забил 12 голов и отдал две результативные передачи.
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