Икарди продлит контракт с Интером

Аргентинец останется в Милане до 2023-го года.

Жена Мауро Икарди, являющаяся его агентом, заявила, что на днях форвард подпишет новый контракт с Интером.

Сейчас полпервого ночи, и вот я все еще читаю новый контракт для Мауро”,- написала Ванда Нара в своем Twitter.

Сообщается, что новое соглашение будет рассчитано до 2023-го года, а нападающий будет зарабатывать 7 миллионов евро за сезон.

Икарди перебрался в Интер летом 2013 года из Сампдории. Трансфер аргентинца обошелся миланцам в 12 миллионов евро. По данным Transfermarkt, сейчас Икарди оценивается в 95 миллионов евро.

В нынешнем сезоне аргентинец провел за Интер 18 матчей, в которых забил 12 голов и отдал две результативные передачи.