Украинский полузащитник может переехать в Италию.

Полузащитник Генка Руслан Малиновский может перейти в Рому. Об этом в своем twitter сообщил журналист Артем Франков.

Также он добавил, что игрок луганской Зари Игорь Харатин близок к венгерскому Ференцварошу, который тренирует Сергей Ребров.

"Харатин — Ференцварош, Малиновский - Рома. Есть другие сведения?", — написал главный редактор журнала Футбол.

25-летний Малиновский в текущем сезоне провел 28 матчей за Генк, отметившись 10 голами и 9 результативными передачами.