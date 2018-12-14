Из автомобиля президента Милана украли 10 тысяч евро

Паоло Скарони пытался догнать преступника.

Президента Милана Паоло Скарони ограбили. В личный автомобиль функционера через заднюю дверь проник вор, который украл кейс, где было 10 тысяч евро, сообщает Football Italia.

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Скарони выдел преступника и даже пытался его догнать на машине, но дорогу итальянцу преградила неизвестная девушка. Не исключено, что она была сообщницей вора.

Отмечается, что позже кейс был найден, однако в нем остались только документы и личные вещи Скарони, а вот все деньги были похищены.

Ранее сообщалось, что Милан лишили 12 миллионов за участие в Лиге Европы.