Роналду предстанет перед судом по делу о неуплате налогов
Португалец получит два года тюрьмы условно.
Футболист Ювентуса Криштиану Роналду явится в суд по делу о неуплате налогов на сумму 14,7 миллионов евро. Заседание состоится 14 января 2019 года в Мадриде. Там будет ратифицировано соглашение Роналду с испанским казначейством.
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Роналду признают виновным в четырех случаях налогового мошенничества, когда он играл за мадридский Реал.
Португальца приговорят к двум годам лишения свободы условно, сообщает AS.
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Отмечается, что Роналду уже выплатил большую часть штрафа (13,4 миллиона евро). Адвокат футболиста пытался заменить условное заключение на выплату штрафа, но получил отказ.
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