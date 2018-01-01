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Роналду предстанет перед судом по делу о неуплате налогов

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Португалец получит два года тюрьмы условно.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Футболист Ювентуса Криштиану Роналду явится в суд по делу о неуплате налогов на сумму 14,7 миллионов евро. Заседание состоится 14 января 2019 года в Мадриде. Там будет ратифицировано соглашение Роналду с испанским казначейством.

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Роналду признают виновным в четырех случаях налогового мошенничества, когда он играл за мадридский Реал.

Португальца приговорят к двум годам лишения свободы условно, сообщает AS.

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Отмечается, что Роналду уже выплатил большую часть штрафа (13,4 миллиона евро). Адвокат футболиста пытался заменить условное заключение на выплату штрафа, но получил отказ.

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Теги: Криштиану Роналду, Реал Мадрид, вне игры
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Источник: As

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