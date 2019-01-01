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Футбольный агент пытается совершить трансфер Месси в Интер

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Возможно, Лионель Месси продолжит карьеру в чемпионате Италии.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Итальянский футбольный агент Алессио Сундас рассказал о том, что хочет организовать трансфер лидера Барселоны Лионеля Месси в Интер. Он отметил, что пытался совершить этот переход еще в прошлом году.

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"В последние дни я обменялся несколькими письмами с гендиректором Барселоны и с отцом Лионеля. В этот раз они не давали мне твердого отрицательного ответа, как в прошлый раз. Я предполагаю, что у меня есть маленький шанс забрать Месси в Италию.

Изначально я хотел совершить трансфер Месси в Наполи, ведь он единственный футболист, который может повторить историю Марадоны в Неаполе. Однако не все клубы могут позволить себе купить такого игрока, как Лео. 

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У Милана сейчас непростая ситуация из-за финансового фэйр-плей. Думаю, что Интер - единственный претендент на Месси. Это будет подобно переходу Роналду в Ювентус", - приводит слова Сундаса Calciomercato.com со ссылкой на эфир Radio Goal 24.

Ранее сообщалось, что форвард Барселоны Лионель Месси получил памятный подарок от известного боксера Геннадия Головкина.

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Теги: Интер, чемпионат Италии по футболу, Серия А, трансфер, Лионель Месси, Барселона, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, вне игры
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