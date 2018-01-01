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Экс-менеджер Ювентуса стал генеральным директором Интера

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Беппе Маротта стал у руля Интера.
Беппе Маротта (справа)
Беппе Маротта (справа)
inter.it

Заседание директоров Интера назначило 61-летнего Беппе Маротту генеральным директором клуба.

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“С сегодняшнего для с тал частью великого Интера. Очень горжусь этим“, - приводит слова Маротты официальный сайт Интера.

В итальянском клубе Маротта будет получать около 3 миллионов евро в год.

Отметим, что Маротта в течение 8-ми лет занимал пост генерального директора Ювентуса, а минувшим летом покинул должность. При нем команда завоевала 7 чемпионских титулов, 4 Кубка Италии, 3 Суперкубка и дважды доходила до финала Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что президент ФФУ Андрей Павелко стал одним из кандидатов на должность члена исполкома УЕФА.

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Теги: Интер, генеральный директор, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, вне игры, Ювентус
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