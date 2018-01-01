Экс-менеджер Ювентуса стал генеральным директором Интера
Заседание директоров Интера назначило 61-летнего Беппе Маротту генеральным директором клуба.
Читай также: Кличко вошел в состав попечительского совета фонда УЕФА
“С сегодняшнего для с тал частью великого Интера. Очень горжусь этим“, - приводит слова Маротты официальный сайт Интера.
В итальянском клубе Маротта будет получать около 3 миллионов евро в год.
#Marotta: “Da oggi farò parte della grande Inter, per me è motivo di grande orgoglio“ #FCIM pic.twitter.com/6zexEy62aC— Inter (@Inter) 13 декабря 2018 г.
Отметим, что Маротта в течение 8-ми лет занимал пост генерального директора Ювентуса, а минувшим летом покинул должность. При нем команда завоевала 7 чемпионских титулов, 4 Кубка Италии, 3 Суперкубка и дважды доходила до финала Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что президент ФФУ Андрей Павелко стал одним из кандидатов на должность члена исполкома УЕФА.
Полная версия правил