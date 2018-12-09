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Икарди порадовал жену на день рождения, подарив роскошное авто за 200 тысяч евро

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Ванда Нара получила в подарок от мужа Bentley Bentayga с именным номерным знаком.
Ванда Нара получила в подарок от Мауро Икарди роскошное авто
Ванда Нара получила в подарок от Мауро Икарди роскошное авто
instagram.com/wanda_icardi/

Ванда Нара, супруга форварда Интера Мауро Икарди, отметила свое 32-летие. В честь именинницы была организована вечеринка, видео с которой девушка опубликовала в своем Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que fiestaaaaaaa #wan32

Публикация от Wanda nara (@wanda_icardi)

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В конце вечеринки аргентинский футболист подарил своей жене шикарный новенький автомобиль Bentley Bentayga, стоимость которого более 200 тысяч евро, с именным номерным знаком “Ванда“. Роскошным подарком девушка похвасталась в своих соцсетях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🖤

Публикация от Wanda nara (@wanda_icardi)

Ранее сообщалось, что форвард Интера Мауро Икарди подарил партнерам по команде шикарные часы Rolex.

Вашему вниманию также фотогалерея Ванды Нары, которая является агентом своего мужа Мауро Икарди.

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Теги: Мауро Икарди, Интер, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, вне игры, жена, подарок, Ванда Нара, Ванда Икарди, фото, видео, Bentley Bentayga
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