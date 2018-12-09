Икарди порадовал жену на день рождения, подарив роскошное авто за 200 тысяч евро

Ванда Нара получила в подарок от мужа Bentley Bentayga с именным номерным знаком.

Ванда Нара получила в подарок от Мауро Икарди роскошное авто instagram.com/wanda_icardi/

Ванда Нара, супруга форварда Интера Мауро Икарди, отметила свое 32-летие. В честь именинницы была организована вечеринка, видео с которой девушка опубликовала в своем Instagram.

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В конце вечеринки аргентинский футболист подарил своей жене шикарный новенький автомобиль Bentley Bentayga, стоимость которого более 200 тысяч евро, с именным номерным знаком “Ванда“. Роскошным подарком девушка похвасталась в своих соцсетях.

Ранее сообщалось, что форвард Интера Мауро Икарди подарил партнерам по команде шикарные часы Rolex.

Вашему вниманию также фотогалерея Ванды Нары, которая является агентом своего мужа Мауро Икарди.