Икарди порадовал жену на день рождения, подарив роскошное авто за 200 тысяч евро
Ванда Нара получила в подарок от мужа Bentley Bentayga с именным номерным знаком.
Ванда Нара, супруга форварда Интера Мауро Икарди, отметила свое 32-летие. В честь именинницы была организована вечеринка, видео с которой девушка опубликовала в своем Instagram.
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В конце вечеринки аргентинский футболист подарил своей жене шикарный новенький автомобиль Bentley Bentayga, стоимость которого более 200 тысяч евро, с именным номерным знаком “Ванда“. Роскошным подарком девушка похвасталась в своих соцсетях.
Ранее сообщалось, что форвард Интера Мауро Икарди подарил партнерам по команде шикарные часы Rolex.
Вашему вниманию также фотогалерея Ванды Нары, которая является агентом своего мужа Мауро Икарди.
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