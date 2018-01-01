Двух врачей подозревают в непредумышленном убийстве капитана Фиорентины

Давиде Астори скончался в своей постеле в марте 2018 года.

Прокуратура Флоренции продолжает расследование смерти капитана Фиорентины Давиде Астори.

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Как сообщает AFP, два врача из Флоренции и Кальяри - клубов, в которых игрок выступал последние 8 лет, подозреваются в убийстве по неосторожности. Медики выдали футболисту справки о хорошем состоянии здоровья, хотя две электрокардиограммы показали аномалию, в том числе последняя, сделанная летом 2017 года.

Напомним, капитан Фиорентины Давиде Астори умер в начале марта в 31-летнем возрасте. Сообщалось, что футболист скончался во сне из-за остановки сердца естественного характера.

Отмечалось, что клубы, в которых играл Астори, изъяли из обращения его игровой номер.