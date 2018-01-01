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Двух врачей подозревают в непредумышленном убийстве капитана Фиорентины

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Давиде Астори скончался в своей постеле в марте 2018 года.
Давиде Астори
Давиде Астори
Getty Images

Прокуратура Флоренции продолжает расследование смерти капитана Фиорентины Давиде Астори.

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Как сообщает AFP, два врача из Флоренции и Кальяри - клубов, в которых игрок выступал последние 8 лет, подозреваются в убийстве по неосторожности. Медики выдали футболисту справки о хорошем состоянии здоровья, хотя две электрокардиограммы показали аномалию, в том числе последняя, сделанная летом 2017 года.

Напомним, капитан Фиорентины Давиде Астори умер в начале марта в 31-летнем возрасте.  Сообщалось, что футболист скончался во сне из-за остановки сердца естественного характера.

Отмечалось, что клубы, в которых играл Астори, изъяли из обращения его игровой номер.

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Теги: Давиде Астори, Фиорентина, Кальяри, чемпионат Италии по футболу, футбол, Серия А, вне игры, убийство, смерть
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