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Сын Роналду завоевал трофей с Ювентусом U-9

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Звездный отец похвастался первым клубным трофеем своего сына.
Криштиану Роналду с сыном
Криштиану Роналду с сыном
instagram.com/cristiano/

Старший сын Криштиану Роналду порадовал отца, добавив в семейную коллекцию новый трофей. Сын звездного футболиста вместе с командой Ювентуса U-9 выиграл кубок среди молодежных команд Италии.

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Этот трофей стал первым на клубном уровне для Роналду-младшего, с чем его и поздравил отец. Футболист опубликовал фото сына с трофеем на своей страничке в Instagram, подписав публикацию: “Поздравляю“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parabéns 👌

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Напомним, сын Криштиану Роналду стал заниматься в академии Ювентуса с сентября этого года, после перехода отца в туринский клуб из Реала.

Ранее португалец заявлял, что его сын скоро поймет, что сложно быть лучше, чем он.

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, сын, футбол, семья, трофей, фото, сын Роналду
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