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Роналду заявил, что не будет жениться в ближайшее время

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Форвард Ювентуса посетил церковь, но это не связано со свадьбой.
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес
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Звездный нападающий Ювентуса Криштиану Роналду опровергнул слухи о скорой свадьбе с Джорджиной Родригес, которые появились после их визита в одну из церквей Турина.

“Я каждую неделю хожу в церковь, ведь я католик, и я хожу в церковь, чтобы поблагодарить Бога за все, что он мне дает. Я ни о чем его не прошу, а лишь благодарю.

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Я еженедельно меняю церковь - их много в Турине, можно выбрать. Папарацци поймали меня возле одной из церквей и пришли к выводу, что я тут по поводу свадьбы. Не знаю, как будут развиваться события, но в ближайшее время свадебных планов у меня нет“, - сказал Роналду в интервью Sportfair.it.

Напомним, в середине ноября Криштиану Роналду сделал предложение своей возлюбленной Джорджине Родригес. Девушка ответила согласием и похвасталась обручальным кольцом с бриллиантами.

Также невеста футболиста показала, как украсила дом в Турине к Рождеству.

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, вне игры, свадьба, Джорджина Родригес
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