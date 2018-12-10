Срна похвастался фотографией с Золотым мячом и футболкой Модрича

Экс-капитан Шахтера провел выходные в компании своего соотечественника Луки Модрича.

Бывший капитан донецкого Шахтера Дарио Срна, который сейчас выступает за итальянский Кальяри, весело провел свои выходные и похвастался новыми снимками.

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Срна на своей страничке в Instagram опубликовал фото с Золотым мячом его друга и экс-партнера по сборной Хорватии Луки Модрича, с которым он обменялся футболками, а также поделился кадрами с матча между Кальяри и Ромой.

“Невероятные выходные“, - написал Срна под публикацией.

Ранее Дарио Срна рассказал о том, как покидал Шахтер.