Роналду: Не скучаю по Месси, но хотел бы, чтобы он приехал играть в Италию

Звездный форвард Интера Криштиану Роналду рассказал о своем отношении к лидеру Барселоны Лионелю Месси.

Нападающий Интера Криштиану Роналду сообщил, что не скучает по форварду Барселоны Лионелю Месси после ухода из Реала, однако отметил, что хотел бы видеть его в Италии.

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"Я не скучаю по Месси. Я играл в Англии, Испании, Италии, Португалии и много трофеев завоевал со своими командами. Думаю, что пока Месси будет в Испании, то он будет во мне нуждаться больше, чем я в нем.

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Жизнь - это вызов, и я его принимаю. Мне это нравится, и нравится делать людей счастливыми. Я бы хотел, чтобы Месси когда-нибудь приехал играть в Италию. Он тоже любит принимать вызов. Но если он счастлив там, то я это уважаю. Он фантастический игрок и хороший парень. Но у меня новая жизнь, и я счастлив", - приводит слова Роналду La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Криштиану Роналду перешел из Реала в Ювентус минувшим летом за 112 миллионов евро.

Ранее португалец заявил, что заслуживает получать Золотой мяч каждый год, который в этом году достался его экс-одноклубнику Луке Модричу.