Счастливые болельщики Сампдории раздели игрока, забившего гол
Лацио сыграло с Сампдорией вничью.
Сампдория в матче Серии А ушла от поражения в матче против Лацио (2:2).
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Полузащитник Сампдории Риккардо Сапонара забил красивый гол на 9 минуте добавленного времени второго тайма.
Празднуя гол, игрок побежал к трибунам, сняв на ходу футболку и майку, но фанаты решили, что этого мало и буквально раздели Сапонара до гола.
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