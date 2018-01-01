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Счастливые болельщики Сампдории раздели игрока, забившего гол

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Лацио сыграло с Сампдорией вничью.
Риккардо Сапонара и фанаты Сампдории
Риккардо Сапонара и фанаты Сампдории
Getty Images

Сампдория в матче Серии А ушла от поражения в матче против Лацио (2:2).

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Полузащитник Сампдории Риккардо Сапонара забил красивый гол на 9 минуте добавленного времени второго тайма.

Празднуя гол, игрок побежал к трибунам, сняв на ходу футболку и майку, но фанаты решили, что этого мало и буквально раздели Сапонара до гола.

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Теги: футбол, Серия А, Сампдория, болельщики
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