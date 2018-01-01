Спаллетти: Интер действовал наивно в матче с Ювентусом

Итальянский специалист считает, что его команда провела неплохой матч.

Главный тренер Интера Лучано Спаллетти прокомментировал итоги матча 15-го тура чемпионата Италии с Ювентусом (0:1).

"Нужно было провести этот матч в определенной манере, понимая, что соперник будет давить и необходимо быть вдесятером за линией мяча. Мы довольно хорошо это выполнили, хотя были ситуации, когда нам не удавалось прочитать действия соперника. К сожалению, Ювентус действовал умно, а мы – наивно.

Всегда есть кто-то, кто бежит слишком медленно, говорит слишком много, действует небрежно и не в такт с командой. В целом мы сыграли хорошо", — цитирует Спаллетти Football Italia.

Отметим, матч между Ювентусом и Интером завершился минимальной победой хозяев - 1:0.

Миланский клуб занимает третье место в турнирной таблице Серии А, набрав 29 очков, а туринская команда занимает первое место с 43 баллами.

Ранее сообщалось, что фанаты Интера устроили беспорядки на стадионе Ювентуса.