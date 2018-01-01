Фанаты Интера устроили беспорядки на стадионе Ювентуса

Болельщики повредили туалеты и даже столкнули женщину с трибуны.

Фанаты миланского Интера устроили беспорядки на стадионе во время гостевого поединка 15-го тура итальянской Серии А с Ювентусом (0:1). Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Болельщики Интера во время гостевого матча оторвали несколько сидений на стадионе Альянц - Ювентус, столкнули женщину-стюарда с трибуны и даже повредили туалеты.

Отмечается, что инциденты были связаны с тем, что ряду фанатов запретили зайти на трибуны из-за билетов, оформленных на чужие имена.

Болельщика, который вытолкнул сотрудницу стадиона с трибун, уже опознали при помощи камер видеонаблюдения.

Отметим, матч между Ювентусом и Интером завершился минимальной победой хозяев.

В этом сезоне Серии А подопечные Массимилиано Аллегри одержали 14 побед и один раз сыграл вничью в 15 матчах. В то же время Интер потерпел второе поражение в последних четырех поединках.

Ранее сообщалось, что звездный игрок Ювентуса Криштиану Роналду установил очередной рекорд в Ювентусе.