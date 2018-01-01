Форвард Интера попал в ДТП, сбив женщину на велосипеде

К счастью, женщина избежала серьезных повреждений.

Нападающий Интера Лаутаро Мартинес попал в неприятную ситуацию. Об этом сообщает gazzetta.it.

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21-летний футболист был за рулем своего автомобиля и стал участником ДТП. Аргентинец столкнулся с велосипедом женщины. 37-летнюю пострадавшую доставили в больницу, ее травмы оказались несерьезными.

Сам Мартинес в результате аварии не пострадал. Полиция продолжает расследовать данный инцидент.

Ранее сообщалось, что семь игроков детской футбольной команды погибли в ДТП.