Форвард Интера попал в ДТП, сбив женщину на велосипеде
К счастью, женщина избежала серьезных повреждений.
Нападающий Интера Лаутаро Мартинес попал в неприятную ситуацию. Об этом сообщает gazzetta.it.
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21-летний футболист был за рулем своего автомобиля и стал участником ДТП. Аргентинец столкнулся с велосипедом женщины. 37-летнюю пострадавшую доставили в больницу, ее травмы оказались несерьезными.
Сам Мартинес в результате аварии не пострадал. Полиция продолжает расследовать данный инцидент.
Ранее сообщалось, что семь игроков детской футбольной команды погибли в ДТП.
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