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Форвард Интера попал в ДТП, сбив женщину на велосипеде

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К счастью, женщина избежала серьезных повреждений.
Лаутаро Мартинес
Лаутаро Мартинес
Getty Images

Нападающий Интера Лаутаро Мартинес попал в неприятную ситуацию. Об этом сообщает gazzetta.it.

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21-летний футболист был за рулем своего автомобиля и стал участником ДТП. Аргентинец столкнулся с велосипедом женщины. 37-летнюю пострадавшую доставили в больницу, ее травмы оказались несерьезными.

Сам Мартинес в результате аварии не пострадал. Полиция продолжает расследовать данный инцидент.

Ранее сообщалось, что семь игроков детской футбольной команды погибли в ДТП.

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Теги: Интер, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, вне игры, ДТП, авария
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