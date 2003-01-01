Матч за Суперкубок Италии пройдет в Саудовской Аравии
Встреча состоится в январе.
Федерация футбола Италии объявила место и дату проведения Суперкубка Италии.
Матч состоится 16 января в Джидде (Саудовская Аравия). В матче за Суперкубок сойдутся чемпион и обладатель Кубка Италии-2018 - Ювентус и финалист Кубка - Милан.
Действующим обладателем Суперкубка Италии является Лацио.
Ранее матчи за Суперкубок Италии уже проводились за границей. В 2003 году матч принимал Нью-Йорк, а в 2016 - столица Катара, город Доха.
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