Матч за Суперкубок Италии пройдет в Саудовской Аравии

Встреча состоится в январе.

Ювентус и Милан сыграют в Саудовской Аравии goal.com

Федерация футбола Италии объявила место и дату проведения Суперкубка Италии.

Матч состоится 16 января в Джидде (Саудовская Аравия). В матче за Суперкубок сойдутся чемпион и обладатель Кубка Италии-2018 - Ювентус и финалист Кубка - Милан.

Действующим обладателем Суперкубка Италии является Лацио.

Ранее матчи за Суперкубок Италии уже проводились за границей. В 2003 году матч принимал Нью-Йорк, а в 2016 - столица Катара, город Доха.