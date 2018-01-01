Ибрагимович не будет подписывать контракт с Миланом

Семья футболиста не хочет уезжать из США.

Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Иброгимович отказался переходить в итальянский Милан, сообщает Expressen.

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Против трансфера в Италию выступила семья шведа, которая не хочет уезжать из Лос-Анджелеса, поэтому Гэлакси намерен удержать его от ухода.

Напомним, ранее сообщалось, что Милан провел переговоры с агентом Ибрагимовича.