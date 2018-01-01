Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ибрагимович не будет подписывать контракт с Миланом

Комментариев: 0
Семья футболиста не хочет уезжать из США.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Иброгимович отказался переходить в итальянский Милан, сообщает Expressen.

Читай также: Ибрагимович: Для возвращения в Европу мне нужен вызов

Против трансфера в Италию выступила семья шведа, которая не хочет уезжать из Лос-Анджелеса, поэтому Гэлакси намерен удержать его от ухода.

Напомним, ранее сообщалось, что Милан провел переговоры с агентом Ибрагимовича.

Поделись:
Теги: Златан Ибрагимович, MLS, Лос-Анджелес Гэлакси, Милан
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: www.expressen.se

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь