Рома - Интер: прогноз букмекеров на матч Серии А

Букмекеры определили фаворитов матча чемпионата Италии.

Интер сыграет в гостях у Ромы в матче 14-го тура чемпионата Италии по футболу.

Букмекеры установили коэффициенты, согласно которым фаворитом поединка стала Рома. На успех хозяев поля в конторе bet365 можно поставить с коэффициентом 2,70, а на поеду соперника - 3,40. Ничью оценивают в 2,60.

Букмекеры из William Hill принимают ставки на триумф Ромы с коэффициентом 2,60, а на победу Интера - 3,40. Ничью здесь оценили в 2,70.