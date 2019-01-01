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Итальянский арбитр получил дисквалификацию за драку с футболистом

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Судью отстранили от работы на 5 лет.
В Италии лайнсмена дисквалифицировали на 5 лет за драку с футболистом
В Италии лайнсмена дисквалифицировали на 5 лет за драку с футболистом
Getty Images

В матче восьмого дивизиона чемпионата Италии между Буггерру и Монреале Кальчо произошел неприятнейший инцидент.

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Во время второго тайма один из игроков гостей, который был на скамейке запасных, подбежал к бровке в попытке помочь команде быстрее ввести мяч в игру. Это не понравилось боковому арбитру, который начал спорить с игроком.

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Конфликт быстро перешел в драку, во время которой судья ударил футболиста головой. В результате инцидента возникла драка между фанатами команд, и матч пришлось остановить на 69-й минуте встречи.

Как сообщает Football Italia, бокового арбитра отстранили от работы на 5 лет за эту драку, а команды будут доигрывать встречу 1-го декабря.

Ранее сообщалось, что легендарный игрок Барселоны Андрес Иньеста стал участником массовой драки.

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Теги: Италия, футбол, драка, арбитр, дисквалификация
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