Итальянский арбитр получил дисквалификацию за драку с футболистом

Судью отстранили от работы на 5 лет.

В Италии лайнсмена дисквалифицировали на 5 лет за драку с футболистом Getty Images

В матче восьмого дивизиона чемпионата Италии между Буггерру и Монреале Кальчо произошел неприятнейший инцидент.

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Во время второго тайма один из игроков гостей, который был на скамейке запасных, подбежал к бровке в попытке помочь команде быстрее ввести мяч в игру. Это не понравилось боковому арбитру, который начал спорить с игроком.

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Конфликт быстро перешел в драку, во время которой судья ударил футболиста головой. В результате инцидента возникла драка между фанатами команд, и матч пришлось остановить на 69-й минуте встречи.

Как сообщает Football Italia, бокового арбитра отстранили от работы на 5 лет за эту драку, а команды будут доигрывать встречу 1-го декабря.

Ранее сообщалось, что легендарный игрок Барселоны Андрес Иньеста стал участником массовой драки.