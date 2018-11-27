Невеста Роналду подготовилась к Рождеству, украсив дом в Турине

Джорджина Родригес купила праздничные украшения, чем помогла итальянскому госпиталю.

Возлюбленная форварда Ювентуса Криштиану Роналду, Джоржина Родригес, уже начала подготовку к Рождеству, хотя до праздника еще почти целый месяц.

Девушка вместе с детьми украсила недавно купленный дом в Турине, о чем с радостью рассказала своим подписчикам в Instagram, прикрепив милые семейные фотографии.

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“Мы действительно наслаждались, когда покупали все эти украшения для нашего нового дома в Турине! Но самая большая для нас радость в том, что этим мы принесли пользу. Мы сотрудничали с организацией ADISCO, которая пожертвует все средства от продажи госпиталю Реджина Маргерита.

Рождество - это прекрасное время тепла, любви и семейного единства“, - написала Джорджина под снимками.

Напомним, нападающий Ювентуса Криштиану Роналду сделал предложение своей возлюбленной Джорджине Родригес. Девушка ответила согласием и уже похвасталась роскошным обручальным кольцом с бриллиантами.

Отмечалось, что Роналду и Родригес могут сыграть свадьбу во время перерыва в Серии А.