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Щедрый Икарди: Лидер Интера подарил партнерам по команде часы Rolex

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Таким способом аргентинец поблагодарил игроков за помощь в гонке бомбардиров в минувшем сезоне.
Мауро Икарди
Мауро Икарди
Getty Images

Нападающий Интера Мауро Икарди решил поблагодарить игроков своей команды за победу в гонке бомбардиров чемпионата Италии в минувшем сезоне.

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Капитан подарил одноклубникам часы Rolex, о чем Икарди сообщил на своей страничке в Instagram.

“Я, конечно, никогда не забуду, что стал лучшим бомбардиром серии А в сезоне-17/18, но я бы не хотел помнить об этом в одиночку. Без вашей помощи этого бы не случилось“, - написал аргентинец.

В Stories в соцсетях Икарди опубликовал полный список игроков, которые получили роскошный подарок. Ими стали Д'Амброзио, Кандрева, Перишич, Брозович, Шкриниар, Валеро, Раноккья, Ханданович, Берни, Паделли, Миранда, Весино, Лисандро Лопес, Жоау Мариу, Дальберт, Гальярдини, Нагатомо, Пинамонти, Эдер, Карамо, Сантон, Рафинья и Канселу.

Ранее сообщалось, что мадридский Реал рассчитывает подписать лидера Интера Мауро Икарди в зимнее трансферное окно.

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Теги: Мауро Икарди, Интер, чемпионат Италии по футболу, Серия А, подарок, футбол, вне игры, Rolex, часы
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