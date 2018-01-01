Скандальный игрок Интера: Могу выпить или покурить, я же обычный человек

Раджа Найнгголан заверил, что не является плохим парнем.

Полузащитник Интера Раджа Найнгголан заявил, что является обычным парнем, который не гонится за привилегиями футболистов.

“Вы должны знать, что я обычный человек. Я не плохой парень, каким меня считают окружающие. Могу гулять в неблагополучных кварталах и чувствовать себя нормально. Конечно, я могу пользоваться привилегиями, которые получают футболисты, но это не значит, что я гонюсь за ними.

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Я езжу за покупками в обычный супермаркет, могу спокойно покурить или выпить. Когда я начинал карьеру, то получал тысячу евро в месяц, и для меня это были большие деньги. Сейчас я зарабатываю гораздо больше, и стараюсь помогать своим близким“, - цитирует Найнгголана Goal.com.

В текущем сезоне бельгиец провел 9 матчей за Интер в чемпионате Италии, в которых отметился двумя голами.

Напомним, в конце лета скандальный полузащитник Интера Раджа Найнгголан был замечен на вечеринке в ночном клубе.

Отметим, что Найнгголан перешел в Интер из Ромы в летнее трансферное окно.