Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Скандальный игрок Интера: Могу выпить или покурить, я же обычный человек

Комментариев: 0
Раджа Найнгголан заверил, что не является плохим парнем.
Раджа Найнгголан
Раджа Найнгголан
Getty Images

Полузащитник Интера Раджа Найнгголан заявил, что является обычным парнем, который не гонится за привилегиями футболистов.

“Вы должны знать, что я обычный человек. Я не плохой парень, каким меня считают окружающие. Могу гулять в неблагополучных кварталах и чувствовать себя нормально. Конечно, я могу пользоваться привилегиями, которые получают футболисты, но это не значит, что я гонюсь за ними.

Читай также: Найнгголан прокатился по магазинам за рулем маленького автомобиля

Я езжу за покупками в обычный супермаркет, могу спокойно покурить или выпить. Когда я начинал карьеру, то получал тысячу евро в месяц, и для меня это были большие деньги. Сейчас я зарабатываю гораздо больше, и стараюсь помогать своим близким“, - цитирует Найнгголана Goal.com.

В текущем сезоне бельгиец провел 9 матчей за Интер в чемпионате Италии, в которых отметился двумя голами.

Напомним, в конце лета скандальный полузащитник Интера Раджа Найнгголан был замечен на вечеринке в ночном клубе.

Отметим, что Найнгголан перешел в Интер из Ромы в летнее трансферное окно.

Поделись:
Теги: Интер, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, вне игры, Раджа Найнгголан
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь